Москва, , 15:46 — REGNUM Уже в ближайшее время рубль может упасть до минимальных мартовских значений по отношению к доллару и евро, несмотря на умеренное укрепление российской валюты на нынешней неделе на фоне роста нефтяных цен и прошедшего заседания Банка России. Такое мнение 21 июня высказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган, его слова приводит «Российская газета»

«Итог прошедшей торговой недели создает предпосылки для формирования новой волны покупок иностранной валюты, которая может как минимум вернуть курс доллара к 70,55 рубля, а курс евро к 79,55 рубля уже на следующей неделе», — заявил он.

Также он добавил, что такая тенденция курса российского рубля может начаться уже с понедельника, 22 июня.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский рубль 19 июня укрепился в ответ на снижение Банком России ставки сразу на 100 базисных пунктов.