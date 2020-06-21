Москва, , 13:14 — REGNUM Постановление об увеличении доли субсидии на расходы бизнеса и граждан при переводе автомобилей с бензина на газ подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Об этом 21 июня сообщается на сайте правительства России.

«Государство будет субсидировать больше половины расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на газ», — говорится в сообщении.

Также указывается, что согласно данному данное постановлению, вносятся изменения в одно из приложений к государственной программе «Развитие энергетики», определяющее правила предоставления субсидий гражданам, и предприятиям малого и среднего бизнеса на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники с бензина на газ.

«Новый порядок подразумевает повышение в 2020 году нормативов субсидирования в два раза — с действующих 30% до 60% общей стоимости работ», — уточняется в сообщении.

Напомним, государственная программа «Развитие энергетики» предполагает увеличение объёма потребления природного газа в качестве двигательного топлива до 2,7 млрд кубометров до конца 2024 года и параллельно ведётся работа по развитию необходимой для этого инфраструктуры.