Киев, 21 июня 2020, 11:36 — REGNUM Украина ожидает в июле месяце получить от Всемирного банка первый транш кредита на сумму $350 млн, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью бизнес-порталу Mind.
По словами министра, Украина рассчитывает получить кредиты из нескольких источников — Международного валютного фонда, Европейской комиссии и Всемирного банка.
От Международного валютного фонда Киев рассчитывает получать выплаты до конца 2020 года. Первый транш — $2,1 млрд, «сумма второго и третьего — $1,4 млрд», уточнил Марченко.
Так называемая макрофинансовая помощь от Европейской комиссии ожидается в размере €1,2 млрд и €0,5 млрд.
До конца текущего года Украина рассчитывает получить в кредит от Всемирного банка $1 млрд, первый транш в сумме $350 млн, по словам министра, поступит уже в июле 2020 года.
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Напомним, ранее на Украине отчитались о получении первого транша от МВФ в сумме $2,1 млрд.