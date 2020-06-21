Москва, , 09:44 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что столичная система общественного питания восстановит свою работу за ближайший месяц. Об этом Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, что с 16 июня в столице вновь заработали летние веранды кафе и ресторанов. Полноценное открытие заведений общественного питания должно произойти 23 июня.

Собянин сообщил, что по состоянию на 21 июня, ресторанный бизнес по объему достиг 65% от уровня до пандемии.

«Поэтому я думаю, что нет никаких сомнений, что в ближайший месяц общепит в Москве практически полностью восстановится», — сказал градоначальник.

Напомним, что сфера общественного питания пострадала от пандемии довольно сильно, так как большинство заведений могли работать только на вынос.