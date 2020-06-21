Пекин, , 09:17 — REGNUM В Китае выросли темпы добычи природного газа за прошедший месяц, сообщает 20 июня агентство Синьхуа.

Добыча нефти взлетела на 12,7% в годовом исчислении до 15,9 млрд кубометров в мае, сообщили в Национальном бюро статистики КНР. Средняя дневная добыча газа в стране достигла 510 млн кубометров.

За первые пять месяцев года производство природного газа в стране выросло на 10,1% в годовом исчислении, достигнув отметки 78,8 млрд кубометров. Импорт природного газа вырос на 3,7% в годовом исчислении до 7,84 млн тонн в мае.