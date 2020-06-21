Пекин, , 09:14 — REGNUM Добыча сырой нефти в Китае выросла на 1,3% в годовом исчислении до 16,46 млн тонн в мае, что на 0,9% больше, чем в апреле, сообщает 20 июня агентство Синьхуа.

За указанный период Китай переработал около 57,9 млн тонн сырой нефти, что на 8,2% больше в годовом исчислении, сообщили в Национальном бюро статистики КНР. За первые пять месяцев года производство сырой нефти в Китае выросло на 1,9% в годовом исчислении до 80,9 млн тонн, при этом Китай переработал 261,39 млн сырой нефти за указанный период, что на 1% ниже, чем годом ранее.

В мае Китай импортировал 47,97 млн тонн сырой нефти из-за рубежа, что на 19,2% больше, чем за аналогичный месяц годом ранее.