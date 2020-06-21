Тегеран, , 12:01 — REGNUM 20 июня генеральный директор Иранской компании аэропортов и аэронавигации по торговым и инвестиционным вопросам Насер Агаи заявил, что Иран предложит поощрительный пакет для полетов иностранных авиакомпаний, маршруты которых проходят через воздушное пространство Исламской Республики Иран (ИРИ). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Предоставляя преференциальные пакеты, иранские аэропорты и аэронавигационная компания намерены повысить мотивацию иностранных авиакомпаний проводить полеты в воздушном пространстве страны», — сказал он.

Агаи отметил: «В этом отношении приоритет будет отдан тем компаниям, которые будут размещены в первом доходном портфеле Ирана транзитных рейсов, таким образом, такие рейсы будут выгодны в связи с действием стимулирующих пакетов по случаю вспышки глобальной пандемии коронавируса».

«Конкуренция с другими региональными странами и поощрение авиакомпаний использовать иранское небо — главная забота правительства Исламской Республики Иран», — сообщил Насер Агаи.