Тегеран, , 16:59 — REGNUM 20 июня в ходе видеоконференции посла Ирана в Азербайджанской Республике Джавадом Джахангирзаде с заместителем главы иранской торговой палаты по международным делам Мохаммадом Резой Карбаси была рассмотрена последняя ситуация в сфере приграничной торговли с Азербайджаном в период пандемии коронавируса (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Как заявляют в посольстве Исламской Республики Иран в Баку, в ходе переговоров Джахангирзаде рассказал, что товарооборот между двумя странами за последние годы увеличился в пять раз, при этом коллеги обсудили текущее сотрудничество Ирана и Азербайджана в торговой сфере.

Посол отметил, что представительство Ирана в Баку помогло решить проблему движения иранских грузовиков по территории Азербайджанской Республики, призвав азербайджанскую сторону эффективно сотрудничать с иранскими водителями грузовиков.

Говоря о последних событиях, связанных с реализацией совместных экономических проектов с Азербайджанской Республикой, посол Исламской Республики Иран также отметил текущие планы посольства по строительству совместного промышленного городка.

По его словам, в ближайшее время обе стороны проведут технические переговоры по соглашению о преференциальных тарифах, чтобы оказать содействие увеличению товарооборота между двумя странами.