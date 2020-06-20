Москва, , 19:40 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что молодежь стран «Запада» не знает истории Второй мировой войны. Об этом 20 июня он сообщил в эфире Первого канала.

«Я не думаю, что очень много молодых людей, предположим, в возрасте 16−15 лет, в Великобритании, в Германии, во Франции, в США смогут дать простую картину: кто с кем воевал, кто находился в опасности, кто на кого напал и кто кого победил», — заключил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что в России подобной проблемы быть не может, так как практически в каждой семье страны есть личная память о событиях Великой Отечественной войны.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин опубликовал статью, посвященную итогам Второй мировой войны, в которой, основываясь на архивных документах, убедительно обосновал определяющий вклад Красной армии в победе над фашистской Германией и ее сателлитами.