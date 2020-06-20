Москва, , 17:08 — REGNUM Основными факторами, которыми было обусловлено снижение ключевой ставки на 100 б.п. до уровня 4,5%, остается сдержанная инфляционная конъюнктура, а также необходимость смягчения монетарных условий для создания комфортной конъюнктуры для будущего восстановления потребительского спроса в экономике. Об этом 20 июня ИА REGNUM заявил экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

Ипотечный кредит Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пока что мы видим, что инфляционные процессы развиваются достаточно медленно. Можно предположить, что в перспективе летних месяцев рост потребительских цен будет оставаться ниже таргета ЦБ в 4%. Мы ожидаем, что по итогам года инфляция составит порядка 4,5% (+/-0,3%). При таких вводных речь идет о сохранении сдержанного роста потребительских цен в течение всего года, основным фактором дезинфляционного давления продолжит выступать сжатие потребительского спроса. При таком векторе инфляции мы не исключаем, что после активного снижения ставки до 4,5% в эту пятницу у ЦБ сохранятся возможности для рассмотрения дополнительных шагов по снижению ставки в этом году. Полагаем, что «дно» текущего цикла снижения ставки в нынешних условиях находится вблизи уровней 3,5−4%», — подчеркнул Покатович.

По его словам, в этом году ожидается весьма сдержанное восстановление потребительского спроса, что также будет ограничивать и потенциал восстановления российской экономики в целом. Экономист полагает, что в этой связи необходимость поддержки совокупного спроса за счет дальнейшего смягчения монетарных условий также будет выступать в пользу возможных дополнительных шагов по снижению ключевой ставки до конца 2020 года.

Он ожидает дальнейшего снижения ставок по вкладам ниже достигнутых исторических минимумов по итогам мая в 5,04%. «Так, в начале лета ставки по вкладам могут снизиться до уровней 4,7−4,8%. Снижение ставок по вкладам станет драйвером перетока инвесторов на фондовый рынок. В то же время мы не ожидаем массового оттока вкладов», — заявил Покатович.

Ставки по кредитам, по его мнению, также будут снижаться на 0,4−0,6 п.п. в перспективе ближайших 2−3 месяцев. «Заметим, что при таких вводных ставки по ипотеке также продолжат снижение к уровням ниже 8%. Этот год ставки по ипотеке могут завершить в диапазоне 7,3−7,7%», — добавил экономист.

«В то же время обращаем внимание на тот факт, что смягчение монетарных условий за счет снижения ключевой ставки будет иметь ограниченное влияние на темпы роста российской экономики. В настоящий момент перспективы восстановления российского роста напрямую зависят от эффективности предпринятых властями мер господдержки бизнеса и населения. Полагаем, что в этом году избежать сокращения экономики РФ на уровнях, близких к 5%, не удастся. На наш взгляд, задачей ЦБ в плоскости снижения ключевой ставки является создание необходимых условий для восстановления потребительского спроса в дальнейшем», — резюмировал эксперт.