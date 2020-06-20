Москва, , 15:30 — REGNUM Место России в рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира 2020 года снизилось на пять позиций по сравнению с аналогичным списком прошлого года. Это следует из обнародованных данных исследования Международного института развития управления (IMD).

Согласно им, в нынешнем году Россия располагается на 50-м месте в рейтинге, потеряв пять позиций по сравнению с годом прошлым и находясь между Грецией и Румынией.

При этом среди стран — участниц организации БРИКС Россия находится ниже экономик Китая и Индии, однако выше Бразилии и ЮАР.

Также известно, что Украина заняла в рейтинге 55-е место, потеряв за прошедший год одну позицию.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Туркмения заняла третье место в рейтинге стран мира с самыми низкими ценами на бензин.