Москва, , 14:32 — REGNUM Более ста магазинов и заведений общепита навсегда закрылись в центре Москвы в связи с кризисом, вызванным угрозой распространения коронавируса. Такие данные приводят аналитики «2ГИС».

С марта по июнь текущего года на Арбате, Тверской, Никольской, Кузнецком Мосту и других 14 центральных улицах Москвы навсегда закрылись 112 магазинов и точек общепита. Это составляет всего 4% от общего числа торговых точек.

Всего аналитики изучили работу более 2,5 тысяч торговых точек в центре города. В период с марта по июнь открылись 39 новых заведений. Таким образом, вопреки мрачным прогнозам, общее количество магазинов и кафе сократилось лишь на 3%.

Самое большое количество заведений закрылось на Садовом кольце и на Арбате. Отмечается, что по заведениям общепита кризис ударил сильнее, чем по продовольственным и непродовольственным магазинам. Кафе и ресторанов на центральных улицах закрылось 62, открылось лишь 16. В то же время продовольственных магазинов открылось 8, закрылось навсегда 14. Непродовольственных магазинов открылось 15, а закрылось 36.

Ранее ИА REGNUM сообщало о падении на 52% оборота в сфере общественного питания в России за май текущего года.

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