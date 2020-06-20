Москва, , 14:19 — REGNUM По инициативе партии «Единая Россия» в субъектах РФ продолжается обсуждение, внесение и принятие региональных законодательных актов, обеспечивающих исполнение принятого федерального закона о «наливайках». По состоянию на 19 июня, законы приняты уже в 20 субъектах РФ.

То, что почти четверть регионов утвердили свои нормы, говорит об исключительной востребованности этого закона и его социальной направленности, уверен заместитель секретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«В то же время мы видим попытки алкогольно-пивного «лобби» смягчить санкции в рамках закона. «Единая Россия» будет и дальше внимательно наблюдать, контролировать этот процесс, и, при необходимости, в него вмешиваться, — заверил заместитель секретаря Генсовета, — Мы также не исключаем, что впоследствии установленные критерии могут быть дополнительно ужесточены — в случае, если они окажутся недостаточно эффективными».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак поручил обеспечить исполнение закона о «наливайках» в регионах. Документ подразумевает запрет продажи алкоголя в барах и кафе, расположенных в многоквартирных домах, если площадь их залов обслуживания меньше 20 квадратных метров. При этом регионам дают право регулировать деятельность таких заведений: увеличивать их минимальную площадь или целиком запрещать их работу.

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