Москва, , 14:15 — REGNUM Стартовал второй онлайн-хакатон конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «россия — страна возможностей». Команды разработчиков, дизайнеров, продакт-менеджеров и других специалистов IT-сферы в течение 36 часов будут работать над кейсами от компаний-партнеров, создавая цифровые продукты. Разработанные решения участники представят в прямом эфире. 15 лучших команд разделяет между собой денежный приз в 1,5 миллиона рублей.

Второй онлайн-хакатон продлится по 21 июня. Участникам предстоит разработать интеллектуальную систему оценки качества образовательных программ; приложение, способное корректно принимать, проверять, хранить, обрабатывать и отображать кириллические доменные имена и почтовые адреса; мини-приложение на платформе VK Mini Apps, которое поможет бизнесу или пользователю в решении повседневных социальных задач; чат-бот для поиска объявлений в социальных сетях о безвозмездной передаче еды; корпоративный портал для размещения идей и предложений сотрудников с возможностью голосования.

Для всех желающих пройдет прямая трансляция конкурса, где можно будет послушать выступления экспертов и партнеров, а также выступить самим на питч-сессиях. Защиты проектов будут также проходить в прямом эфире.

«Всего на конкурс «Цифровой прорыв» зарегистрировалось более 23 000 конкурсантов, из них для участия в первом онлайн-хакатоне — более 4600 человек со всей России. На второй онлайн-хакатон зарегистрировались более 3500 участников. 210 команд уже сегодня начнут решать кейсы, предложенные IT-компаниями, госкорпорациями и стартапами», — поделился генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Во втором онлайн-хакатоне участвуют специалисты практически из всех областей IT-сферы: инженеры, разработчики и программисты, веб-дизайнеры, специалисты в области Data Science, студенты, системные администраторы, проектировщики и дизайнеры мобильных интерфейсов, специалисты по мобильной разработке Android, продуктовые менеджеры и другие.

Кейсы для участников предоставили партнеры конкурса: АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», социальная сеть «ВКонтакте», АО «Газпромбанк», бизнес-кластер «РАЭК/Sharing economy» и ТИАР-Центр, а также ФБГОУ ВО Донской государственный технический университет.

«Мы очень тщательно прорабатывали кейсы для второго хакатона. Ведь стояла непростая задача — найти и предложить участникам решить действительно актуальные проблемы. Не только с технической точки зрения, но и с бизнесовой, и с социальной. Мы ждем от второго онлайн-хакатона крутых инновационных решений, которые компании-партнеры готовы будут внедрять в реальной деятельности, продолжая сотрудничество с самыми талантливыми командами», — прокомментировал директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко.

По итогам хакатона участников ждет призовой фонд в размере 1 500 000 рублей и поддержка партнеров проекта. Партнеры готовы продолжить сотрудничество с победителями, предложить им стажировки в компаниях, а также участие в публичных мероприятиях и другие призы. Награждение победителей состоится в прямом эфире 21 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, регистрация на второй сезон конкурса «Цифровой прорыв» стартовала 17 марта. Из-за ситуации с пандемией COVID-19 организаторами было принято решение в ожидании очных этапов проекта, которые были перенесены на более поздний срок, запустить онлайн-IT-марафон. Он состоит из двух онлайн-хакатонов и онлайн-чемпионата и позволяет участникам попробовать свои силы, подготовиться к очным соревнованиям и выиграть денежный приз не выходя из дома. Онлайн-чемпионат стартует 25 июня.

Первый онлайн-хакатон проходил 5−7 июня. Над 5 кейсовыми заданиями работали 250 команд. Всего за 36 часов участники вместе с экспертами и трекерами разработали более 160 цифровых решений, которые представили на финальной защите.

Оператором конкурса выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).