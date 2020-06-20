Берлин, , 14:26 — REGNUM Санкции США в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), а также их ужесточение являются не соответствующими закону и совсем неадекватными. Об этом 20 июня сообщил глава Минэнерго России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt.

По словам Новака, «СП-2» является коммерческим проектом, который будет служить для Европы и её энергетической безопасности, а также способствовать конкуренции и состязательности, так как в этом случае будет больше маршрутов поставок и более низкие цены на газ.

«Санкции и их ужесточение против «Северного потока — 2» абсолютно незаконны и совершенно неадекватны. Это чистый протекционизм», — заявил он.

Также глава Минэнерго России отметил, что США своими санкциями пытаются навязать Европе свой сжиженный природный газ или еще другие проекты.

«Это вмешательство в суверенитет европейских стран», — заключил Новак.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что газопровод «СП-2» является законченным с точки зрения жизнеспособности в инвестиционной и экономической сферах.