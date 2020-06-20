20 июня 2020 | Время чтения 6 мин

Галина Смирнова, , 13:48 — REGNUM Не прошло и недели с момента вступления в силу поправок в федеральный закон, официально отменяющих банковский роуминг при перечислении денег физическими лицами со счета на счет открытых в разных подразделениях одного банка, как в СМИ появились сообщения, подтверждаемые гражданами, о том, что за перевод денежных средств между счетами Сбербанка, осуществляемый через банкоматы, взимается комиссия в 1%. Между тем, в поправках к 29 статье ФЗ «О банках и банковской деятельности», подписанных Владимиром Путиным в середине декабря прошлого года и вступивших в силу с 14 июня этого года, черным по белому написано: комиссионное вознаграждение, взимаемое кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между (!) банковскими счетами физических лиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлено открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации. То есть речь идет в принципе об отмене банковской комиссии при переводах между счетами одного банка, не предусматривая какого-либо способа совершения перевода: будь то мобильное приложение или банкомат. Однако глава Сбербанка уже давно ведет себя так будто он и банк, которым он пока руководит, отдельное государство в государстве, живущее по своим собственным правилам — некая такая республика со своей Конституцией в составе федерации, не учитывающей положения федеральных законов страны, но питающаяся исключительно плодами взращиваемые абсолютно всеми жителями страны.

Банковское дело: копейка к копейке — миллиард

Еще не так давно Греф игнорировал требования ЦБ. Наиболее громким из последних противостояний был отказ Сбербанка от подключения к системе быстрых межбанковских платежей (СПБ), которую ЦБ запускал с января прошлого года. Причиной нежелания подчиняться регулятору стало наличие у Сбербанка собственной подобной платформы, на долю которой уже на тот момент приходилось 94% всех розничных переводов. Регулятор крайне негативно относился и к новостям об интересе Сбербанка к покупке крупного пакета акций «Яндекса», мол, его объединение с этой платформой, лишит небольшие банки всяческих шансов на конкуренцию, не оставив им возможности для выживания. Но, как мы все могли убедиться, Сбербанк не только игнорировал требования регулятора, он является продуктом политики регулятора. ЦБ сам породил монстра, причем позже, когда монстр стал всё больше огрызаться, регулятор сам в этом признался. Сбербанк практически всегда добивался от регулятора уступок в виде особых условий, то ли потому, что в бытность Германа Грефа министром экономики его заместителем была Эльвира Набиуллина, то ли потому, что и он и она выходцы одного либерального «клана», но факт остается фактом — уступки были. Теперь, пожинаем плоды.

Вот и сейчас, как сообщал РБК, банки зафиксировали высокую долю неудачных переводов в Сбербанк через систему быстрых платежей ЦБ. Что это? Сбербанк продолжает ставить палки в колеса в систему регулятора рынка? Как заявили представители банка, правда, только после публикаций данного факта в СМИ, неудачные переводы возможны на первом этапе внедрения сервиса до тех пор, пока с получателей средств через системы СПБ не будут получены пользовательские соглашения. Отметим, что банк приступил к подключению к СПБ ЦБ только в конце марта, то есть спустя практически полтора года с момента, когда ЦБ запустил платформу в жизнь в тестовом режиме. На данный момент, по информации регулятора, банк подключил к системе уже всех своих клиентов, причем сделал это Сбербанк так сказать вынуждено — в силу появления законодательных поправок, требовавших подключиться к СПБ системно значимым банкам, что к слову, порождает конкуренцию между системами ЦБ и самих банков.

При этом заметим, практически полгода было у Сбербанка, в основном который и взимал комиссию за переводы между счетами физлиц внутри разных, но своих же подразделений, чтобы безболезненно для себя решить вопрос с отменой роуминга и перенастроить процессы. Но, увы и ах. Через банкоматы комиссия взимается супротив действия федерального закона, причем в договорах банка при обслуживании карт предусматриваются свои собственные условия, но опять же если они не противоречат федеральным законам. Так что данную комиссию можно расценивать как нарушение договора банком.

Сбербанк, видимо, никак не может смириться с потерей доходов от населения страны, возникших у него когда-то на пустом месте и отмененных поправками в федеральный закон. Так вместе с отменой комиссии за переводы, как того требует закон, у Сбербанка появился лимит так сказать для бесплатных онлайн-переводов— 50 тысяч рублей в месяц, независимо от географии. При превышении лимита будет взиматься всё та же комиссия в 1%, которая взималась и при банковском роуминге, но не больше 1000 рублей. Чем обусловлено такое ограничение суммы перевода, непонятно. При этом в системе быстрых платежей Центробанка, в рамках которой можно делать переводы по номеру телефона между разными банками и регионами, бесплатный лимит перевода вдвое выше — 100 тысяч рублей в месяц. Однако, если это перевод совершается из Сбербанка в Сбербанк с превышением лимита в 50 тысяч рублей, придется заплатить комиссию. Чего добивается Сбербанк таким образом? Перехода клиентов в другие банки? Однако, на него завязано слишком много финансовых операций и видимо, Греф, понимает, что клиенты будут просто вынуждены остаться в банке. Может, взимая комиссию при переводах денег через свои банкоматы в обход закона, Греф чувствует безнаказанность? Ну что с него взять? Штраф? Но штраф же не с личной зарплаты? Да и испугать ли этой мерой человека, который безнаказанно, открыто, пускает деньги на ветер, точнее на эксперименты, не особо переживая по этому поводу. Зато, несмотря на свой плевок в сторону федерального закона и в лицо своих клиентов — физических лиц, Сбербанк бережно относится к соблюдению договорных обязательств с теми, кто является владельцем акций и облигаций банка, среди которых и сам Герман Греф, к слову, который активно расширял свою долю присутствия в капитале банка перед выкупом правительством РФ госпакета акций у ЦБ. Несмотря на то, что прибыль банков в целом снизилась из-за последствий борьбы с пандемией, буквально на днях, 15 июня банк сообщил о существенном факте — о выплате дополнительного дохода по всем биржевым облигациям в размере чуть более 10 миллиардов рублей.

Интересно, если все клиенты банка, с которых взимается комиссия при переводе денег через банкоматы внутри банка, несмотря на отмену федеральным законом комиссии между именно счетами банка, подадут в суд на банк за нарушение с требованием возмещения расходов, в том числе и судебных издержек, может акционеры банка задумаются над изменения Кодекса поведения и политики главы Сбербанка, хотя, вероятно, возможные из-за судебных исков расходы, для Сбербанка — капля в море. Или цель подобных действий вовсе не экономическая диверсия против населения, а политическая? Ну, тогда тем более — исками банк не запугать. Тогда требуются совсем иные механизмы воздействия на Грефа.