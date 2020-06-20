Берлин, , 13:45 — REGNUM Проект газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») является законченным с точки зрения жизнеспособности в инвестиционной и экономической сферах. Об этом 20 июня сообщил глава Минэнерго России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt.

«Все возможные технические средства используются для чисто физического завершения строительных работ», — также указал глава российского Минэнерго.

При этом Новак подчеркнул, что «СП-2» — это коммерческий проект, который должен послужить для экономической европейской безопасности и поспособствовать конкуренции и состязательности.

«Санкции и их ужесточение против «Северного потока — 2» абсолютно незаконны и совершенно неадекватны. Это чистый протекционизм», — заявил он и добавил, что США намерены навязать Европе свой сжиженный природный газ или другие проекты, что является вмешательством в суверенитет европейских стран.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что, по его мнению, уровень спроса на нефть, который наблюдался до наступления кризиса, связанного с пандемией коронавируса, восстановится не ранее 2021 года иди в течение двух-трех лет.