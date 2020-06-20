Амстердам, , 13:30 — REGNUM Между правительствами Нидерландов и Франции возникли разногласия о поддержке авиакомпании Air France-KLM. Нидерланды готовы выделить от 2 до 4 миллиардов евро на поддержку KLM. Министр финансов Нидерландов Вопке Хукстра подчеркнул, что его ведомство должно сохранять контроль за использованием этих средств и что они предназначены для KLM, а не для холдинговой компании Air France-KLM.

Со своей стороны, французские власти не согласны на условия и рассматривают выделяемые ими 7 миллиардов евро в качестве пакета помощи для всей компании, включая её нидерландской ветви.

Кроме того, Хукстра хочет увеличить долю нидерландского представительства в комитете акционеров Air France-KLM, что вызывает возражения французской стороны. Тем не менее ожидается, что в ходе следующей недели будет достигнута договорённость о поддержке KLM.