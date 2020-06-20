Берлин, , 13:32 — REGNUM Уровень спроса на нефть, который наблюдался до наступления кризиса, связанного с пандемией коронавируса, восстановится не ранее 2021 года иди в течение двух-трех лет. Об этом 20 июня сообщил глава Минэнерго России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt.

«Конечно, не в этом году. Мы надеемся, что это произойдет в 2021 году. Но, может быть, это займет два или три года», — заявил он в ответ на вопрос корреспондента о том, когда может снова появиться спрос на нефть, который был до наступления кризиса из-за пандемии SARS-CoV-2.

При этом Новак отметил, что по этой же причине люди станут меньше путешествовать, однако вырастет интернет-активность.

«Хотя экономика снова вырастет, но спрос на нефть из-за транспорта останется более низким», — также указал глава российского Минэнерго.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 19 июня стало известно, что мировой рынок нефти находится на подъеме благодаря отчетам, что страны ОПЕК+ все в большей степени соблюдают соглашение о сокращении добычи.