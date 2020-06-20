Владимир, , 12:50 — REGNUM Во Владимирской области на начало июня 2020 года был зарегистрирован 52 тыс. 641 субъект малого и среднего предпринимательства: 17 тыс. 950 юридических лиц и 34 тыс. 691 индивидуальный предприниматель. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Число субъектов малого бизнеса по сравнению с началом 2020 года выросло на 217: в регионе стало больше на 108 юридических лиц и на 109 ИП. Число работающих в этих предприятиях увеличилось на 790 человек и составило 149 тыс. 396 человек

«Это говорит о том, что несмотря на пандемию, которая оказала общее влияние на финансово-экономическое состояние бизнеса по всей стране, резкого уменьшения числа МСП в нашем регионе нет», — прокомментировала исполняющая обязанности директора департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг Виктория Кулыгина.

В рамках поддержки пострадавших отраслей микрокредитная компания выдала малому бизнесу микрозаймы на сумму более 22 млн рублей. Гарантийный фонд снизил комиссию по поручительствам до 0,5%. Фонд «ВладимирЛизинг» внедрил новую продуктовую линейку, снизил верхние границы ставки до 6% процентов, увеличил срок лизинга до восьми лет для всех субъектов предпринимательства.