Берлин, , 12:50 — REGNUM Соединенным Штатам, которые всячески пытаются продавать Европе свой СПГ (сжиженный природный газ), едва ли удастся остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение 19 июня высказывается в публикации немецкой газеты Die Welt.

Как указывается в материале издания, сочетание трех букв — СПГ — стало одной из главных тем во время президентского срока нынешнего лидера США Дональда Трампа и отмечается, что все американские президенты ратовали за продукты своего производства «одни содействовали продажам Boeing, другие — соевых бобов», хотя решительность борьбы Трампа за поставки СПГ в Европу является необычной.

«И все же он (нынешний президент США — ред.) едва ли сможет остановить «Северный поток — 2», — заявляет автор публикации, так как Россия, по его мнению, уже почти достигла своей цели, проложив 2 300 из 2 460 км трубопровода.

Также он добавляет, что российской стороне, очевидно, удалось найти путь для обхода американских санкций в отношении проекта.

«До недавнего времени (судно-трубоукладчик) «Академик Черский» принадлежал «Газпрому» и был риском для концерна, поскольку так последний могли (из-за этого) затронуть санкции США. Но затем судно приобрел действующий только в России фонд СТИФ (Самарский теплоэнергетический имущественный фонд)», — говорится в материале газеты.

При этом утверждается, что, как считают эксперты, «Газпром» может контролировать «СТИФ», однако американской стороне это едва ли удастся доказать.

«Если это так, то «Газпром» сможет достроить до конца трубопровод, не опасаясь санкций», — заключается в материале Die Welt.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение о заявке компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором проекта «Северный поток-2» («СП-2»), об использовании в территориальных водах Дании судов, которые оборудованы только якорной системой позиционирования, будет принято Датским энергетическим агентством (ДАЭ) до конца первой половины июля.