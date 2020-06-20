Калуга, , 11:12 — REGNUM На параде Победы в Москве 24 июня по Красной площади пройдут танки Т-80, на которых установлены турбинные двигатели, выпускаемые на заводе «Калужский двигатель», сообщает 20 июня корреспондент ИА REGNUM.

В рамках оборонного заказа завод выпускает газотурбинные двигатели малой мощности Admoblkaluga.ru

В рамках оборонного заказа калужский завод выпускает газотурбинные двигатели малой мощности, которые применяются в большинстве подвижных зенитно-ракетных комплексов. Завод активно диверсифицирует производство. На предприятии изготавливают гражданскую продукцию (комплектующие для железнодорожных вагонов, редукторы, шестерни) и товары народного потребления (мотоблоки и мотокультиваторы). Гордость заводчан — опытный образец газотурбинной электростанции на газовом топливе.

«Будем помогать предприятию в восстановлении объемов производства гражданской продукции и расширении рынков сбыта», — написал на своей странице в социальной сети врио калужского губернатора Владислав Шапша.

Завод «Калужский двигатель» — одно из крупнейших предприятий Калужской области, которое ведет свою историю с 1966 года. Современное высокомеханизированое и автоматизированное многопрофильное предприятие оснащено уникальным технологическим оборудованием. «Калужский двигатель — КАДВИ» с 2014 года является официальным поставщиком деталей для коробки передач калужского предприятия шведского концерна Volvo. В 2016 году заводу было присвоено почётное звание «Трудовая слава Калужской области».

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