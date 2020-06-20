Екатеринбург, , 10:39 — REGNUM Производство на ВСМПО-Ависма» не будет приостановлено и такой вопрос даже не рассматривается. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Ранее и.о. гендиректора крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма» Максим Кузюк заявлял о том, что производство может быть приостановлено в сентябре. При этом в совместном заявлении основного акционера корпорации Михаила Шелкова и «Ростеха» слова Кузюка названы его личным мнением, не имеющим отношения к реальности.

Также в заявлении говорится о том, что вопрос о приостановке производства акционеры не рассматривали. Предприятие работает и будет работать в привычном режиме.

В сообщении при этом говорится о том, что из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции деятельность предприятий пришлось адаптировать за счёт корректировки ряда программ. В апреле сократились плановые объёмы выпуска титана на 2020 год, также серьёзно уменьшились непроизводственные расходы и приостановлена программа инвестиций. «Данные меры направлены, в первую очередь, на сохранение работоспособности предприятий и сохранение численности сотрудников», — говорится в сообщении.

На этом фоне в корпорации уже видят признаки восстановления мировой авиационной отрасли. В США и Европе растёт экономическая активность, зарубежные партнёры возобновляют ранее приостановленные контракты.

Как сообщало ИА REGNUM, Кузюк не исключал, что производство может встать из-за нехватки заказов. Отметим, «ВСМПО-Ависма» имеет долю в 25% на мировом рынке производства титана. Корпорация является основным поставщиком титана для многих авиастроительных компаний.