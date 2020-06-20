Копенгаген, , 10:30 — REGNUM Решение о заявке компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором проекта «Северный поток-2» («СП-2»), об использовании в территориальных водах Дании судов, которые оборудованы только якорной системой позиционирования, будет принято Датским энергетическим агентством (ДАЭ) до конца июля. Об этом 20 июня сообщает портал EADaily со ссылкой на ДАЭ.

При этом в ДАЭ подтвердили обращение оператора «СП-2» с целью получения разрешение на работы судов, которые не подходят под прошлые договоренности с Данией, которые был достигнуты в октябре прошлого года.

«Я могу подтвердить: Nord Stream 2 AG обратился с запросом, чтобы мы одобрили использование трубоукладочных судов с якорным позиционированием для завершения «Северного потока-2», — заявил пресс-секретарь агентства Туре Фалбе-Хансен.

Кроме этого, он уточнил, что данный запрос будет решаться в соответствии с требованиями действующей конвенции по морскому праву ООН.

«Датское энергетическое агентство планирует дать ответ в течение четырех недель», — также рассказал пресс-секретарь.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 июня стало известно, что Компания Nord Stream 2 AG подала 15 июня апелляцию в Верховный суд Дюссельдорфа относительно решения Федерального сетевого агентства ФРГ по данному проекту.