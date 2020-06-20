Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:10 — REGNUM Заявление и.о. гендиректора крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма» Максима Кузюка о возможность временной остановки производства из-за отсутствия заказов в сентябре нынешнего года является его личным мнением, которое не имеет отношения к действительности. Об этом 19 июня сообщается в совместном заявлении «Ростеха» и основного акционера «ВСМПО-Ависма» Михаила Шелкова, приводимом пресс-службой корпорации «ВСМПО-Ависма».

"Данный комментарий является личным мнением Максима Кузюка, не имеющим отношения к действительности», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что возможность приостановки производства никогда не рассматривалась акционерами предприятия и оно работает и продолжат работать в привычном режиме.

«Корпорации ВСМПО-Ависма на фоне сокращения авиаперевозок и общей ситуации с пандемией действительно пришлось значительно адаптировать деятельность предприятий за счет корректировки целого ряда программ», — отмечает акционеры корпорации и добавляют, что в апреле по этой причине были сокращены плановые объемы выпуска титана в 2020 году, а также существенно снижены непроизводственные расходы и временно приостановлена программа инвестиций.

«Данные меры направлены, в первую очередь, на сохранение работоспособности предприятий и сохранение численности сотрудников», — подчеркивается в сообщении.

Кроме этого, в нем уточняется, что на данный момент в мире есть признаки восстановления мировой авиационной отрасли, рост экономической активности со стороны крупнейших заказчиков компании в Европе и США и эти партнеры начинают возобновлять ранее приостановленные контракты.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма» Максим Кузюк заявил, что предприятие может в сентябре нынешнего года прекратить производства из-за недостатка заказов.

Напомним, корпорация «ВСМПО-Ависма» занимает 25% мирового рынка производства титана и имеет статус главного поставщика для многих авиастроительных компаний во всем мире.