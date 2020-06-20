Москва, , 09:40 — REGNUM Банк России посчитал недопустимыми новые комиссии и дополнительные лимиты на переводы гражданами денежных средств внутри банков и собирается обратится в Госдуму РФ, чтобы предложить наделить его полномочиями ограничивать предельные величины такого рода комиссионных. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе регулятора, передает ТАСС.

«Отмена «банковского роуминга» направлена на то, чтобы повысить доступность переводов для граждан внутри сети одного и того же банка вне зависимости от региона его присутствия», — отметили в пресс-службе.

Также там указали, что по оценкам ЦБ, банки в целом соблюдают данную норму, однако при это некоторые из них ввели новые лимиты и комиссионные для физических граждан в своей сети, что ограничивает возможность последним возможности беспрепятственных переводов.

«Вводить такие барьеры недопустимо с учетом того, что банк знает своего клиента и его платежное поведение. Кроме того, с точки зрения затрат самого банка такие ограничения не обоснованы», — подчёркивается в сообщении.

Кроме этого, в пресс-службе указали, что для того, чтобы регулировать размер такого рода комиссий и лимитов соответствующие полномочия, аналогичные комиссиям в рамках платежных систем.

«Мы в ближайшее время будем выходить к законодателям с таким предложением и просить его поддержать», — заявили в пресс-службе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Сбербанк в преддверии введения отмены «банковского роуминга» начал поэтапную замену комиссий по переводам внутри банка между физическими лицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке. При этом подписка необходима, если клиент банка будет переводит больше 50 тыс. руб. в месяц, при ее отсутствии с клиента будет взиматься комиссия в размере 1%, но не более 1 тыс. руб.