Ухань, Китай, , 08:28 — REGNUM Центральная китайская провинция Хубэй, которая наиболее других в стране пострадала от коронавируса, представила 25 мер поддержки потребления и экономического роста в стране, сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

Меры нацелены на семь аспектов, а именно: сокращение операционных расходов для бизнеса, создание хорошей атмосферы для потребления, стимуляция расходов на автомобили и сектор домашней техники, а также стимуляция инноваций на предприятиях.

Компании в сфере общественного питания должны размещать столы снаружи в указанное время и надлежащем месте, а крупные торговые центры и супермаркеты. В то же самое время местные власти в провинции должны сформулировать собственную политику поддержки потребления.

В 2019 году общий объем розничной торговли Хубэя превысил 2 трлн юаней (около $282 млрд), однако пандемия нового коронавируса, бушующая с начала этого года внесла серьезные коррективы в планы развития туризма, автомобильных продаж и общепита региона.