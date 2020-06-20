Шанхай, Китай, , 08:18 — REGNUM Китайские города Шэньчжэнь и Шанхай зафксировали более чем 1,21 млн новых инвесторов в мае текущего года, что на 5,43% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает 20 июня агентство Синьхуа.

На конец мая общий объем инвесторов в ценные бумаги в города достигло 166,19 млн, что на 8,46% больше в годовом исчислении, сообщили в Китайской депозитарно-клиринговой корпорации.

Общий расчет достиг 104,69 трлн юаней (около $14,77 трлн) в мае, что на 1,44% больше в годовом исчислении. В конец мая индекс Shanghai Composite приблизился к 2852,35 пункта, что на 0,27% ниже в месячном исчислении, сообщили в Народном банке Китая.

Индекс Shenzhen Component достиг 10 746,08 пункта на конец мая, что на 0,23% выше, чем в конце апреля.