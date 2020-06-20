Пекин, , 08:09 — REGNUM Рынок иностранных валют Китая зафиксировал оборот в размере 15,68 трлн юаней или $2,21 трлн, сообщает 20 июня агентство Синьхуа.

В частности, оборот транзакций в иностранных валютах между банками и их клиентами в стране достиг 2,33 трлн юаней за прошедший месяц, в то время как межбанковские транзакции в иностранной валюты составили 13,34 трлн юаней, сообщили в Государственной администрации иностранной валюты.

За первые пять месяцев года оборот рынка иностранной валюты в Китае составил 74,96 трлн юаней, если верить официальным данным администрации.