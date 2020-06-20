Тегеран, , 12:50 — REGNUM 19 июня пограничный терминал Мирджаве провинции Систан и Белуджистан, расположенный на ирано-пакистанской границе, вновь открылся после многомесячного перерыва из-за пандемии коронавируса (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Пресс-секретарь Таможенного управления Исламской Республики Иран Роухолла Латифи рассказал эту новость, заявив, что пограничный пункт возобновил свою работу и уже принял 45 грузовиков, перевозящих иранскую продукцию в Пакистан.

Отмечается, что граница была частично открыта на прошлой неделе (три дня в неделю), однако в связи с новым решением пакистанского правительства все препятствия были устранены, и пограничный терминал Мирджаве будет полностью функционировать для облегчения торговли между двумя странами.

Заместитель главы ирано-пакистанской совместной торговой палаты Аманолла Шахнавази ранее объявил, что пограничные рынки двух стран постепенно возобновят свою деятельность после открытия пограничных терминалов.

Из-за вспышки коронавируса и ограничений, введенных властями Пакистана, пограничные обмены между Ираном и Пакистаном были ограничены и приостановлены примерно на четыре месяца.