Тегеран, , 08:50 — REGNUM 18 июня посол Ирана в Пакистане, приветствуя возобновление приграничной торговой деятельности, подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления двусторонних экономических связей между двумя государствами, несмотря на пандемию коронавируса (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 19 июня.

Иранский посол Сейед Мохаммад Али Хоссейни встретился с Абдулом Разаком Даудом, чтобы обсудить вопрос о возобновлении правительством Пакистана деятельности пограничного терминала Тафтан. Хоссейни подчеркнул необходимость продолжения контактов между двумя странами с помощью альтернативных методов выявления и решения проблем, связанных с пандемией.

Посол также высоко оценил решение пакистанской стороны вновь открыть совместную границу и снять прежние ограничения. Он заверил, что Иран готов предоставить консульские услуги пакистанским торговцам и водителям в соответствии с медицинскими протоколами.

Советник премьер-министра по вопросам торговли Абдул Разак Давуд также высоко оценил предоставление Ираном консульских услуг. Говоря о возобновлении работы пограничного пункта Мирджаве-Тафтан, он подчеркнул необходимость дальнейшего развития двусторонних торговых отношений между двумя дружественными странами.

Давуд призвал иранское правительство предоставить необходимые условия пакистанским бизнесменам, выразив надежду на продолжение контактов по устранению препятствий в торговле между двумя странами.