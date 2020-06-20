Пало-Альто, США, , 04:05 — REGNUM Выплата вознаграждения за примерный труд сотрудникам компании Tesla откладывается в связи с последствиями пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на письмо главы кадрового отдела компании Валери Уоркмен 19 июня сообщает телеканал CNBC.

Из текста письма, попавшего в распоряжение телеканала, следует, что все ранее полученные сотрудниками компании уведомления о начислении вознаграждений не будут выполняться «ввиду экономических последствий COVID-19 для нашего предприятия и практически любого бизнеса в мире».

Работодатель уведомляет своих сотрудников, что предыдущий цикл таких начислений заменяется «новым циклом, начинающимся в июле». Уоркмен в письме объяснила такое решение желанием обеспечить «процветания Tesla после пандемии».крупны

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня 2020 года акции американской компании Tesla впервые в истории поднялись выше психологической отметки в $1000.

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