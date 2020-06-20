Красногорск, , 02:45 — REGNUM Прогноз по кредитному рейтингу Московской области с позитивного до стабильного ухудшило международное рейтинговое агентство Moody's, сообщается на сайте организации.

При этом агентство подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента (РДЭ) Подмосковья на уровне «Ba1». Специалисты Moody's объяснили изменение прогноза введенными ранее ограничительными мерами, которые повлияли на сферу услуг в области. Также агентство указывает на снижение общего внутреннего спроса в российской экономике из-за снижения цен на нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае агентство Moody's выпустило прогноз, согласно которому пандемия коронавируса, а также связанный с ней экономический кризис, ускорят переток населения из менее экономически развитых регионов России в более развитые.

Читайте ранее в этом сюжете: Moody’s высветило специфические задачи коронавирусной атаки на Россию