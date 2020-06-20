Мехико, , 01:47 — REGNUM Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями правительства Мексики заморозил банковские счета физических и юридических лиц, попавших под санкции США, сообщает агентство Reuters.

Детали произошедшего не называются, но отмечается, что счета были заблокированы у всех, кто перечислен в реестре минфина США. Предполагается, что под заморозку банковских счетов попали те, кого Соединенные Штаты подозревают в связях с официальными властями Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в черный список минфина США попали два венесуэльских танкера и восемь компаний, а также четверо мексиканских граждан. Санкции на них были наложены за якобы попытку обойти действующие американские ограничения против нефтяного сектора Венесуэлы.

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