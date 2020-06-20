Буэнос-Айрес, , 01:19 — REGNUM Переговоры с кредиторами, касающиеся реструктуризации государственного долга, снова продлили аргентинские власти, сообщается на сайте министерства экономики Аргентины

Новой датой окончания переговоров назначено 24 июля. Таким образом, на этот раз власти решили продлить переговоры более чем на месяц. За истекшие две недели, в течение которых должно было быть приятно решение, инвесторы предложили изменения к плану реструктуризации, выдвинутому властями Аргентины. Однако в Буэнос-Айресе отвергли идеи противоположной стороны.

Оглашение окончательного предложения должно состояться 27 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля международное рейтинговое агентство Fitch объявило о понижении долгосрочного суверенного рейтинга Аргентины с уровня «СС» до «С».

В предыдущий раз аргентинские власти продлили переговорный процесс с кредиторами на две недели — до 19 июня.

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