Рига, , 00:04 — REGNUM Управление государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями Латвии в рамках открытых им уголовных процессов арестовало на счетах в самоликвидируемом ABLV банке 375 млн евро, говорится в сообщении гос полиции Латвии для прессы.

Арест наложен на средства находящиеся на счетах клиентов банка, финансовые инструменты, например, ценные бумаги, а также на недвижимое имущество. ИА REGNUM сообщало о массовых обысках, которые провела полиция 13 июня в ABLV банке и офисах связанных с ним компаний.

Полиция сообщила сегодня о 46 обысках в Риге, Рижском районе, в ходе которых были задержаны восемь человек. После допроса к ним была применена мера пресечения не связанная с лишением свободы. В обысках приняли участие 230 сотрудников Управления экономической полиции, а также специалисты из Комиссии по рынкам финансов и капитала (FKTK), управления по предотвращению легализации средств полученных преступных путём Службы госдоходов, службы цифровой безопасности CERT. LV и сотрудники прокуратуры по борьбе с организованными преступлениями.

Напомним, что с начала года FKTK не даёт разрешение ABLV банку выплатить кредиторам подготовленный миллиард евро. Большинство вкладов в ABLV имеют российское происхождение.