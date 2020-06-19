Рига, , 23:59 — REGNUM По данным Центрального статистического управления (ЦСУ) фактическая безработица в Латвии в мае достигла 9,6%, при том, что уровень безработицы зафиксированный государственным агентством занятости (NVA) равен 8,5%, пишет портал lsm.lv.

По сравнению с апрелем безработица выросла на 0,4%, в сравнении с маем 2019 года на 3,3%. Всего было зарегистрировано 93,5 тысячи безработных, на 4000 больше, чем в апреле. За последние три месяца число безработных в Латвии выросло на 22,5 тысячи человек.

С 13 марта по 9 июня из-за пандемии COVID-19 в Латвии действовал режим ЧС. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.