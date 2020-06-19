Рига, , 23:57 — REGNUM В ходе встречи со своим коллегой, министром сельского хозяйства Эстонии Арво Аллером, латвийский министр Каспар Герхардс заявил, что ЕС нужно предоставить больше степеней свободы странам союза для распределения инвестиций, направленных на нейтрализацию негативных последствий пандемии COVID-19.

Комментируя намерение Еврокомиссии предоставить сельскому хозяйству стран ЕС дополнительные 15 млрд евро, Герхадрс сказал: «Нужно обеспечить, чтобы дополнительные средства пошли в правильном направлении. Не менее важно понимать: как эта сумма будет разделена между странами, и когда фермеры смогут реально получить эти деньги. Пока неизвестно — сколько достанется Латвии, а также получать ли все одинаково.»

Оба министра считают, что вопрос прямых платежей фермерам Прибалтики до сих пор не урегулирован, что уничтожает нормальную внутреннюю конкуренцию в ЕС.