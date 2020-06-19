Рига, , 23:56 — REGNUM В интервью Латвийскому радио член Совета иностранных инвесторов и председатель правления международной аудиторской компании Pricewaterhouse Coopers Злата Элскныня-Защеринска оценила бизнес-среду в Латвии как неплохую.

«Если мы сравним Латвию с соседними странами, увидим, что бизнес-среда здесь не такая плохая», — сказала Элскныня-Защеринска.

Одновременно она обратила внимание, что пандемия COVID-19 в очередной раз указала на главные проблемы: эффективность судебной системы, доля теневой экономики в строительстве и чрезмерная административная нагрузка на бизнес. Все эти вопросы, по мнению председателя правления Pricewaterhouse Coopers, очень и очень актуальны.