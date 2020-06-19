Нью-Йорк, США, , 22:23 — REGNUM Акции компании Apple на фондовом рынке США упали на 0,5% после объявления компании о закрытии магазинов в ряде штатов, 19 июня сообщает агентство Reuters.

Ранее Apple заявила, что временно закроет 11 магазинов во Флориде, Аризоне, Южной и Северной Каролине из-за резкого увеличения числа случаев COVID-19 в этих штатах.

Заявление Apple уже вызвало кратковременный спад основных индексов Уолл-стрит — фондовый рынок США к середине торговой сессии оказался в «красной зоне».

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