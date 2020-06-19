Ашхабад, , 21:59 — REGNUM Представители министерства труда и социальной защиты и союза промышленников и предпринимателей Туркмении приняли участие в конференции, организованной Международной организацией труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии, передают туркменские СМИ.

Участники видеофорума обсудили экономические проблемы, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, и пути снижения ее влияния на национальные экономики государств этих регионов.

Делегаты поделились опытом обеспечения экономической устойчивости государственных и частных предприятий, наиболее подверженных негативному воздействию любых колебаний мировой финансово-экономической системы.

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