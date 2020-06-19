Бишкек, , 21:51 — REGNUM «Киргизские железные дороги» опровергли появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что строительство железной дороги по маршруту Китай — Киргизия — Узбекистан начнется уже в июле 2020 года.

По официальным данным, железнодорожные администрации и министерства транспорта Киргизии, Китая, России и Узбекистана по-прежнему продолжают обсуждать маршрут железной дороги, ширину колеи и размещение перегрузочной станции.

Пресс-служба госпредприятия отмечает, что этот железнодорожный проект, а также проект строительства железной дороги, которая соединит северные и южные регионы Киргизии, является стратегически значимыми для экономики республики, а потому их скорейшая реализация относится к наиболее приоритетным задачам.

ИА REGNUM напоминает, что обсуждение проекта строительства железной дороги Китай — Киргизия — Узбекстан безрезультатно ведется в стране более 20 лет. Далее подготовки предТЭО проекта стороны не продвинулись.

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