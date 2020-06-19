Москва, , 21:48 — REGNUM Комиссия за переводы средств через банкоматы Сбербанка принесет более 1,5 млрд рублей к концу 2020 года, возмущен лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

За перечисление любой суммы через банкомат Сбербанк будет взимать комиссию в 1%.

«Ожидается, что благодаря очередному побору к концу года соберётся более 1,5 млрд рублей», — отметил Зюганов.

Парламентарий возмущен тем, что при нынешнем либеральном курсе власть выжимает последнее из простого народа, а богатеев трогать не хочет.

Лишнее тому доказательство — отказ от введения повышенного налога на доходы сверхбогатых, указал он. КПРФ неоднократно вносила законопроект о прогрессивной шкале налогообложения, но инициатива не находила поддержки.