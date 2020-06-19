Москва, , 21:41 — REGNUM Оборот предприятий общественного питания в Российской Федерации в мае 2020 года упал на 52,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сказано в обзоре Министерства экономического развития «Картина деловой активности», который опубликован сегодня, 19 июня.

Согласно предыдущему отчету, спад оборота сферы общественного питания в апреле 2020 года составил 51,5%. Но в мае показатель оказался и того хуже — 52,1%.

Данная ситуация вызвана пандемией коронавируса. Из-за введенных ограничений заведения общественного питания могли работать только в формате доставки блюд или обслуживания навынос.

Только в июне в ряде регионов запреты на работу кафе и ресторанов стали сниматься.

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