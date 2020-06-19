Краснотурьинск, Свердловская область, , 20:51 — REGNUM Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов в ходе рабочего визита в территорию опережающего социально-экономического развития «Краснотурьинск» ознакомился с ходом строительства нового центра для лечения пациентов с внебольничной пневмонией, а также строительством второй очереди бизнес-инкубатора в индустриальном парке «Богословский».

»Благотворительный фонд компания «Русал» принял решение о создании сети мобильных госпиталей в городах присутствия. Один из них строится в Краснотурьинске. Это госпиталь на 30 мест с современным оборудованием. Объем инвестиций составляет более 400 миллионов рублей, проект будет реализован в течение четырех месяцев. Благодаря конструктивному взаимодействию с муниципальной властью сроки соблюдаются», — отметил Алексей Орлов.

Реализация проекта началась в апреле, в настоящее время на стройплощадке установлен фундамент, завершается сборка металлокаркаса. Планируется, что после снятия режима эпидемиологической опасности в центре будет размещено инфекционное отделение Краснотурьинской городской больницы.

Как отмечает руководство больницы, очень важно, что объект будет оборудован всей необходимой медицинской техникой — современными аппаратами рентгенодиагностики, УЗИ, ИВЛ. Само здание, которое расположится на территории больничного городка, будет состоять из нескольких боксов с отдельными входами для обеспечения полной изоляции инфекционных больных.

«В настоящее время для лечения инфекционных заболеваний пациенты Краснотурьинска и соседних городов, нуждающиеся в госпитализации, направляются в стационар Карпинской центральной городской больницы. Появление данного объекта как нового подразделения Краснотурьинской городской больницы позволит медперсоналу учреждения оказывать качественную медицинскую помощь в период повышенной эпидемиологической опасности, а также снимет острую необходимость в дополнительных койках для инфекционных больных на территории Северного округа», — говорит главный врач Краснотурьинской городской больницы Андрей Мальков.

Также Алексей Орлов ознакомился с условиями работы действующих резидентов индустриального парка «Богословский» и ходом строительства второй очереди бизнес-инкубатора.

«Создание второй очереди бизнес-инкубатора даст дополнительный импульс к развитию индустриального парка на территории опережающего развития «Краснотурьинск». Напомню, между Фондом развития моногородов и правительством Свердловской области заключено соглашение о софинансировании расходов на создание инфраструктуры индустриального парка «Богословский». Благодаря совместным усилиям в городе создаются новые рабочие места», — отметил Алексей Орлов.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова сообщила, что вторая очередь бизнес-инкубатора будет введена в эксплуатацию не позднее 1 ноября текущего года.

«Проект стал возможен благодаря участию Свердловской области в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Сформирован пул из потенциальных резидентов, заинтересованных в размещении на этой площадке, так как здесь создаются комфортные условия для развития малых и средних предприятий, работающих в производственном секторе. Сумма инвестиций составляет порядка 65 миллионов рублей, в том числе, 47 миллионов рублей привлечены их федерального и регионального бюджетов», — сказала Виктория Казакова.

По данным главы Краснотурьинска Александра Устинова в настоящее время на территории парка создано 406 новых рабочих мест, объем привлеченных инвестиций составляет 2,5 миллиарда рублей.

В ходе визита в Краснотруьинск Алексей Орлов также ознакомился с работой Богословского кабельного завода, провел переговоры с руководством Богословского алюминиевого завода и обсудил меры противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, а, а также поздравил коллектив Краснотурьинской городской больницы с Днём медицинского работника.