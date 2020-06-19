Екатеринбург, , 20:43 — REGNUM Для компенсации снижения поступлений доходов региональных бюджетов и обеспечения их устойчивости регионам оказывается финансовая поддержка. На эти цели Правительством РФ предусмотрено 200 миллиардов рублей, об этом сообщили в Министерстве финансов Российской Федерации.

«В ситуации снижения доходной базы Свердловской области помощь со стороны федерального бюджета окажет существенную поддержку в стабилизации финансового состояния Свердловской области. Напомню, что наш регион на мероприятия по профилактике и устранения последствий пандемии уже получил из федерального бюджета 3 миллиарда рублей», — отметила заместитель губернатора — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Половину суммы — 100 миллиардов рублей — Минфин России перечислил в конце мая 56 регионам. Средства были направлены для оперативной поддержки бюджетов тех регионов, которые столкнулись со снижением доходов уже в апреле текущего года. Свердловская область получила более 5 миллиардов рублей.

Анализ поступлений доходов на 1 июня не выявил тенденций к серьезному ухудшению наполняемости региональных бюджетов. Поэтому предоставление второй части поддержки целесообразно осуществлять по итогам исполнения бюджетов за I полугодие в июле, — отмечают в Минфине.

Оставшиеся средства будут распределены между регионами исходя из оценки снижения фактических поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированные бюджеты субъектов РФ на 1 июля 2020 года по сравнению с объемом поступлений доходов 2019 года, проиндексированного на прогнозный темп роста доходов 2019 к 2020 году и с учетом доли первоочередных расходов. Финансовую поддержку предлагается предоставить регионам с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности < 1,5.

Это позволит осуществить справедливое распределение финансовой помощи на основе потребностей каждого региона. Соответствующие подходы обсудили на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, — проинформировали в Минфине России.