Мурманск, 19 июня 2020, 20:35 — REGNUM К концу года в Мурманской области завершится строительства моста через реку Тулома. Об этом ИА REGNUM собщили в правительбстве региона.
Мостовой переход через реку Тулома в Кольском районе возводится в рамках проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». Строительство проинспектировал глава региона Андрей Чибис.
Готовность моста на данный момент составляет 84%. В самой высокой точке мост через Тулому — 54,5 метра, его протяженность составит более 1,3 км. Гендиректор «Ямалтрансстроя» сообщил, что стоимость строительства мостового перехода составляет порядка 5,8 млрд рублей.
Справка:
Мурманский транспортный узел — крупнейший у северных берегов Российской Федерации. В проект комплексного развития МТУ входит создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, в том числе строительство угольного и нефтяного терминалов, развитие железнодорожной инфраструктуры, включая строительство ветки Выходной-Лавна, а также реконструкция угольного и строительство контейнерного терминалов на восточном берегу Кольского залива. Проект развития МТУ реализуется в рамках государственно-частного партнерства.