Мурманск, , 20:35 — REGNUM К концу года в Мурманской области завершится строительства моста через реку Тулома. Об этом ИА REGNUM собщили в правительбстве региона.

Мостовой переход через реку Тулома в Кольском районе возводится в рамках проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». Строительство проинспектировал глава региона Андрей Чибис.

«Стройка мощная, проект Мурманского транспортного узла реализуется, все идет по графику, никаких срывов нет и предпосылок для этого тоже. Масштаб сооружений, конструкций, технологии, которые здесь используют, — очень показательный пример для всей нашей страны и не только. Технологии, Применяемые на этом объекте — уникальны и сходны с теми, что применялись при строительстве моста в Крыму», — прокомментировал губернатор.

Готовность моста на данный момент составляет 84%. В самой высокой точке мост через Тулому — 54,5 метра, его протяженность составит более 1,3 км. Гендиректор «Ямалтрансстроя» сообщил, что стоимость строительства мостового перехода составляет порядка 5,8 млрд рублей.

Справка:

Мурманский транспортный узел — крупнейший у северных берегов Российской Федерации. В проект комплексного развития МТУ входит создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, в том числе строительство угольного и нефтяного терминалов, развитие железнодорожной инфраструктуры, включая строительство ветки Выходной-Лавна, а также реконструкция угольного и строительство контейнерного терминалов на восточном берегу Кольского залива. Проект развития МТУ реализуется в рамках государственно-частного партнерства.