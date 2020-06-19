Москва, , 20:33 — REGNUM Мэрия Москвы готова потратить свыше двух миллиардов на закупку материалов для производства бетона и асфальтобетонных смесей. Соответствующий лот размещен в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС).

Закупка проводится для нужд ГБУ «Автомобильные дороги». Однако заказчиком выступает департамент Москвы по конкурентной политике. Начальная (максимальная) цена контракта — 2 088 721 900 рублей.

Согласно техническому заданию контрагент должен будет поставить песок и каменные гранулы, крошку, а также каменный порошок. Начальная цена за кубический метр песка — от 784,25 до 798,75 рублей, а за тонну каменной крошки — от 2065,70 до 2129,04 рублей в зависимости от технических характеристик товара.

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