Москва, , 21:01 — REGNUM Необходимость вывести формат дистанционной работы в правовое поле назрела давно. Об этом 19 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн» — прим. ИА REGNUM) Надежда Артемьева.

Комментируя рассматриваемые в Госдуме РФ поправки в Трудовой кодекс (ТК) России, согласно которым предлагается официально закрепить понятие «удалённой работы» и предусмотреть различные её виды, эксперт сообщила, что предложенные изменения являются востребованными. Однако только изменением ТК РФ задачу перевода сотрудников в онлайн не решить, уверена она.

«Два месяца карантина это наглядно показали. Те компании, которые в последние 3−4 года активно инвестировали в IT-инфраструктуру и цифровизацию бизнес-процессов, смогли быстро среагировать — приспособиться к условиям пандемии и новым правилам без потери эффективности или с минимальными потерями. Те же, кто откладывал решение этих вопросов «на потом», попали в незавидное положение», — отметила Артемьева.

По её словам, во время самоизоляции многие компании выяснили, что для работы в режиме онлайн недостаточно одной технической возможности в виде наличия у сотрудников компьютера и выхода в интернет. Необходимо также обеспечить планирование и контроль дистанционной работы, безопасность используемых данных, защиту от мошенников и качество коммуникации команд и клиентов.

«В момент начала карантина на рынке существовало уже достаточно IT‑ и телеком-решений для организации такой работы. То есть с техникой проблем не было, основные сложности возникли на уровне бизнес-процессов и моделей управления командами. И те компании, которые не попробовали ранее настроить эти сектора на удаленный режим, в условиях пандемии оказались менее эффективны», — заявила эксперт.

По мнению Артемьевой, среди основных выгодополучателей нововведения окажутся представители малого и среднего бизнеса. Связано это с тем, что небольшие компании, как правило, более гибки к различного рода изменениям рынка. Для них возможность оформления статуса удаленного работника в ТК РФ даст новые перспективы для управления кадровым составом.

«Не секрет, что многие малые компании уже имеют опыт и соответствующую структуру для работы с удаленными командами. И если ранее договоренности между сотрудником и работодателем имели частный характер, то после внесения поправок в ТК РФ, эти договоренности станут официальными. Это поможет защитить права работников и сохранить немало нервов собственникам компаний МСБ», — заявила Артемьева

Что касается компании «Билайн», то система удалённой работы была внедрена здесь на постоянной основе с 2016 года. И предпринятые меры позволили сделать ряд выводов о том, как усовершенствовать данный формат занятости сотрудников, повысив их производительность труда.

«Полученные результаты заставили нас задуматься об изменении системы мотивации, перестройке моделей планирования и распределения задач — полный список модернизаций включал несколько десятков пунктов. Безусловно, были и выраженные результаты. Например, нам удалось сократить офисные затраты на 25%, учитывая федеральный масштаб компании, это гигантские суммы. Но для их получения мы преобразовали большую часть своей внутренней структуры, и этот процесс занял несколько лет. Те компании, которые хотят органично вписать удаленный формат работы сотрудников в свою бизнес-стратегию и сократить сопутствующие затраты, должны будут инвестировать в это», — подчеркнула Артемьева.

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