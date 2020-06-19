Душанбе, , 19:53 — REGNUM В Таджикистане за период январь-май 2020 года товары продовольственной группы выросли в цене на 10,6%, сообщает агентство по статистике при президенте страны.

При этом непродовольственные товары и платные услуги также подорожали, но ненамного — меньше одного процента: на 0,2% и 0,9% соответственно.

В списке самых дорогих продуктов оказался лимон, стоимость которого выросла в 3,1 раза, чеснок — 2,5 раза и картофель — 1,7 раза.

Также увеличились цены на фасоль — 51,9%, пшеничную муку — 22,9%, гречневую крупу — 22,6%, макаронные изделия — 20% и прочее.

В ведомстве отмечают, что на такие товары продовольственной группы как огурцы, репчатый лук цены значительно снизились.

Молоко и куриное мясо, помидоры также подешевели, но лишь на 5,8% и 0,5% соответственно.

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